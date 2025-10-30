На Ставрополье задержали третьего подозреваемого по делу о вымогательствах

Полицейские установили восемь эпизодов преступной деятельности группировки

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. На Ставрополье задержали третьего участника организованной группы, которая причастна к серии вымогательств. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

"В мае этого года сотрудниками 1-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с ГУУР МВД России и УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в вымогательстве были задержаны двое участников организованной группы. Установлено, что свою преступную деятельность злоумышленники начали еще в 2023 году. В Пятигорске они выслеживали водителей дорогостоящих автомобилей и подбрасывали в салоны транспортных средств свертки с неизвестным веществом, затем, используя поддельные удостоверения сотрудников органов внутренних дел, сообщали гражданам о якобы обнаруженных наркотиках и предлагали избежать уголовной ответственности за определенную сумму. Применяя психологическое воздействие на потерпевших и угрожая им оружием, привозили их к ближайшим банкоматам и, забрав деньги, скрывались", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейскими в рамках оперативно-разыскных мероприятий установлены восемь эпизодов преступной деятельности участников группы. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 1-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ГУУР МВД России было установлено местонахождение третьего подозреваемого, который был задержан в Москве. В настоящий момент фигуранты заключены под стражу, им предъявлено обвинение по нескольким эпизодам преступной деятельности", - сообщают в ГУ МВД по СКФО.

Возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка оружия, основных частей к нему и боеприпасов). Полицейскими также был установлен гражданин, который занимался изготовлением поддельных удостоверений сотрудников органов внутренних дел, в отношении которого ОД ОМВД России по городу Железноводску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).