В Увильдах завели дело о плохом водоснабжении и старых теплосетях

Люди в поселке живут без горячей воды на протяжении 10 лет

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Челябинской области завело уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего водоснабжения и ветхого состояния теплосетей в поселке Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Выявлена публикация, в которой сообщается об отсутствии в поселке Увильды Челябинской области надлежащего водоснабжения. Теплосети находятся в изношенном состоянии, при этом администрация Аргаяшского района мер должного реагирования на обращения жителей не принимает. По данному факту следователем <…> возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных лиц.

По данным местных СМИ, люди в поселке Увильды (численность населения составляет порядка 400 жителей) живут без горячего водоснабжения на протяжении последних 10 лет.