Жителя Запорожской области осудили за госизмену

Мужчина получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

Сергей Брегеда © УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Житель Запорожской области Сергей Брегеда осужден на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену и передачу данных о российских военнослужащих украинским спецслужбам. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ).

"УФСБ России по ФСВНГ пресечена преступная деятельность жителя с. Обиточное Черниговского района Запорожской области Брегеды Сергея Станиславовича 1994 г. р. Установлено, что в июне 2024 г. Брегеда С. С. установил контакт в мессенджере Telegram с гражданином Украины, действующим в интересах СБУ, и принял его предложение о передаче координат ВС РФ для осуществления диверсионной деятельности против российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Брегеда получил за переданные Службе безопасности Украины сведения 25 тыс. рублей, которые находились в тайнике в заброшенном строении. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил и расследовал уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

"Решением Запорожского областного суда он признан виновным в инкриминированных деяниях и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Брегеда С. С. признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор вступил в законную силу", - сказано в тексте.