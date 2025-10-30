ТАСС: убивший бывшую жену в офисе "Россети Юг" сам пронес оружие

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Мужчина, убивший бывшую жену и покончивший с собой на рабочем месте в офисе компании "Россети Юг" в Ростове-на-Дону, предварительно, самостоятельно пронес оружие на рабочее место, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ростовской области сообщили, что в помещении офиса, расположенного по ул. Большая Садовая в г. Ростове-на-Дону, обнаружены тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями. В пресс-службе "Россети ЮГ" подтвердили ЧП в офисе компании.

"Предварительно, мужчина сам пронес оружие в офис", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, утром 30 октября мужчина из-за личных неприязненных отношений выстрелил в свою бывшую жену в помещении офиса на Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону. От полученного ранения женщина умерла, после этого он свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.