Главу фирмы-подрядчика обвинили в мошенничестве при ремонте школы в Поморье

Ущерб составил 30 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 30 октября. /ТАСС/. Генеральному директору частной фирмы-подрядчика из Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в мошенничестве с ущербом в 30 млн рублей при ремонте школы в поселке Уемский Архангельской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Руководителю коммерческой организации из Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в мошенничестве при выполнении контракта по ремонту здания школы в поселке Уемский. <...> Мошеннические действия повлекли невыполнение целей реализации национального проекта "Молодежь и дети" и причинение ущерба в размере более 30 млн рублей, необоснованно перечисленных обвиняемому", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году с директором коммерческой организации заключили муниципальный контракт стоимостью более 170 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, расположенной в поселке Уемский. При этом он получил около 60 млн рублей в качестве аванса. На момент первоначального срока исполнения контракта техническая готовность здания составила менее 10%. Гендиректор фирмы, осознавая, что работы в установленный срок выполнены не будут, и не намереваясь их проводить, предоставил фиктивные документы о якобы понесенных затратах по договорам субподряда, которые фактически не выполнялись.

Предприниматель задержан при силовой поддержке сотрудников подразделения СОБР управления Росгвардии. В настоящее время проводятся следственные действия, истребованы необходимые документы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном управлении СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.