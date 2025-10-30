В Волгограде двое подростков погибли в ДТП

Еще двое пострадали, их доставили в больницу

ВОЛГОГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Подросток сел за руль ВАЗ и спровоцировал аварию в Волгограде. В ДТП погиб сам 15-летний водитель и его 15-летняя пассажирка, еще двое подростков госпитализированы, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.

"15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь на автомашине ВАЗ-2105 по ул. Вилянская, не справился с управлением, съехал с проезжей части в водоем. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 15-летняя пассажирка автомашины скончались на месте", - говорится в сообщении.

Еще два пассажира 14 и 15 лет доставлены в медучреждение.

На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются обстоятельства аварии.