В Свердловской области в ДТП погибли три человека

Среди них есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Легковая машина выехала на встречную полосу на трассе рядом с деревней Часовой в Свердловской области и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, 30 октября около 16:40 на 75-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое взрослых и один малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, предварительно, в легковой машине находились мужчина, женщина и их пятилетняя дочь. Прокуратура Каменского района взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП. Предполагается, что водитель Xcite X-Cross 7 начал обгон другой машины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.