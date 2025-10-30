"Страна": в Кременчуге произошла стрельба в военкомате
15:39
обновлено 16:35
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стрельба произошла в здании военкомата в городе Кременчуге, расположенном в Полтавской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна".
Как пишет агентство РБК-Украина, инцидент произошел около 16:00 (17:00 мск), когда сотрудники полиции привезли на сборный пункт военнообязанного мужчину. Во время оформления всех документов и обязательного осмотра тот достал пистолет и сделал несколько выстрелов.
В результате ранения получили двое военнослужащих, их госпитализировали. Стрелявшего задержали.