"Страна": в Кременчуге произошла стрельба в военкомате

Ранения получили двое военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

© alleks19760526/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стрельба произошла в здании военкомата в городе Кременчуге, расположенном в Полтавской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

Как пишет агентство РБК-Украина, инцидент произошел около 16:00 (17:00 мск), когда сотрудники полиции привезли на сборный пункт военнообязанного мужчину. Во время оформления всех документов и обязательного осмотра тот достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

В результате ранения получили двое военнослужащих, их госпитализировали. Стрелявшего задержали.