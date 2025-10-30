Барабанщик из группы уличной певицы Логиновой получил новый арест на 12 суток

Владиславу Леонтьеву повторно вменили организацию массового одновременного пребывания граждан в публичном месте с нарушением общественного порядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Ленинский суд Санкт-Петербурга арестовал на 12 суток барабанщика Владислава Леонтьева из группы уличной певицы Дианы Логиновой, исполнявшей песни иноагентов в центре города. Молодому человеку повторно вменили организацию массового одновременного пребывания граждан в публичном месте с нарушением общественного порядка, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал Владислава Леонтьева виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного ареста сроком 12 суток", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

Ранее Смольнинский суд города повторно отправил под арест на 13 суток Логинову, а также гитариста группы Александра Орлова - они признаны виновными в таком же правонарушении, что и Леонтьев. Кроме того, Логиновой суд назначил 13 суток ареста за использование ненормативной лексики во время одного из уличных выступлений группы.

28 октября певица была оштрафована на 30 тыс. рублей за исполнение на Сенной площади песни "Ты солдат" иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка) - полиция и суд сочли произведение дискредитирующим действия Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). До того на фигурантку был составлен еще один протокол о дискредитации армии за публичное исполнение песни иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) "Светлая полоса" - дело было направлено на рассмотрение в Куйбышевский суд Петербурга, но 27 октября возвращено в полицию на доработку.

Ранее все трое музыкантов отбыли арест за несогласованное выступление у станции метро "Площадь Восстания" вечером 11 октября - тогда, по версии полицейских, вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Сразу по отбытии наказания каждого из участников коллектива доставили в полицию, где составили на них новые протоколы.