Полиция проводит проверку по факту выстрела из сигнального пистолета в колледже Москвы

Пострадавшим стал подросток, от неосторожных действий которого пистолет произвел выстрел

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту выстрела из сигнального пистолета в одном из колледжей в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в результате инцидента пострадал только подросток, от неосторожных действий которого пистолет произвел выстрел.

"В настоящее время в территориальный отдел полиции приглашены родители несовершеннолетнего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, в колледж на ул. Каланчевской 16-летний учащийся принес сигнальный пистолет, который находился у него в рюкзаке. "В результате неосторожных действий молодого человека устройство произвело выстрел, в следствии чего он получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение", - добавили в главке.

Там отметили, что других пострадавших нет.