В Брянской области сотрудник предприятия получил ранение при атаке БПЛА

ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ "Мираторг"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

БРЯНСК, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе предприятие "Мираторг" в селе Хоромное Климовского района Брянской области, ранен сотрудник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ "Мираторг" в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию", - написал он.

Богомаз отметил, что пострадавшему оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.