Осужденного за поджог ресторана экс-депутата этапировали в ИК-1 Ярославля

Дмитрия Соколова осудили на 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Бывшего депутата муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрия Соколова, осужденного на 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима за поджог ресторана "Сквер", этапировали в исправительную колонию №1 в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил адвокат Соколова Александр Толянин.

"Дмитрия Соколова этапировали в исправительную колонию №1 в Заволжском районе Ярославля", - сказал Толянин.

Кировский районный суд Ярославля 10 июля признал Соколова виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и п. "б", "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд частично переквалифицировал действия Соколова, которого ранее гособвинение просило признать виновным в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью. Ярославский областной суд 22 сентября рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и назначил Соколову наказание в виде 6 лет 10 месяцев в колонии общего режима.

По версии обвинения, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов при помощи заранее подготовленных бутылок с зажигательной смесью поджег летнюю веранду ресторана "Сквер" у Волковского театра в центре Ярославля. Он знал, что внутри находятся посетители и работники кафе. Начался пожар, одна из посетительниц ресторана получила ожоги до 23% тела, причинен тяжкий вред здоровью. Летняя веранда полностью сгорела, владельцу ресторана был причинен материальный ущерб в размере свыше 11 млн рублей.

В суде Соколов признал вину в поджоге веранды ресторана, но не признал вину в покушении на убийство. Он достиг примирения с получившей ожоги потерпевшей. Мотивом поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", фигурант действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда, семья Соколова также оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации. Адвокат Диденко просил прекратить уголовное дело. После вынесения приговора Соколов перевел потерпевшей еще 450 тыс. рублей.