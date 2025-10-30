В пяти муниципалитетах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Режим ввели для Ельца, Елецкого, Долгоруковского муниципальных районов, Становлянского, Измалковского муниципальных округов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории пяти муниципальных образований Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Объявлен красный уровень - "Угроза атаки БПЛА" - для города Ельца, Елецкого, Долгоруковского муниципальных районов, Становлянского, Измалковского муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что красный уровень опасности атаки БПЛА отменили для Усманского и Добринского муниципальных образований.