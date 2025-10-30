ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Землетрясение на Камчатке

На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков

В населенных пунктах подземные толчки не ощущались
21:04

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали 12 афтершоков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.

Продолжается активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним. 

