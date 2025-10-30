На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков
Редакция сайта ТАСС
21:04
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали 12 афтершоков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.
Продолжается активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.