ТАСС: близнецам Мельниковым смягчили наказание по делу о попытке диверсии в в/ч

Инстанция снизила двум братьям срок наказания на два месяца

Редакция сайта ТАСС

Юрий Михеев, Матвей и Тимофей Мельниковы © Алексей Потицкий/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Апелляционный военный суд во Власихе сократил на два месяца срок наказания двум братьям-близнецам Тимофею и Матвею Мельниковым, которые были осуждены по уголовному делу о покушении на поджог техники в воинской части в Подмосковье и участии в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Как уточнил ТАСС один из участников процесса, приговор в отношении братьев и их знакомого вступил в законную силу.

"Апелляционные жалобы на приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении трех осужденных удовлетворены частично. Так, инстанция снизила Мельниковым срок наказания на два месяца в отношении каждого из братьев. Приговор вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС адвокат одного из фигурантов Игорь Поповский, защита осужденных просила апелляцию убрать отягчающие обстоятельства из обвинительного приговора и сократить фигурантам дела срок наказания.

19 февраля 2-й Западный окружной военный суд назначил Тимофею Мельникову наказание в виде 19 лет лишения свободы, его брату-близнецу Матвею Мельникову - 20 лет лишения свободы. Им обоим также назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Третьего подсудимого Юрия Михеева суд приговорил к семи годам заключения. Все фигуранты внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Кроме того, в доход государства конфискованы вещественные доказательства по уголовному делу - мобильный телефон Apple iPhone 12 Pro, видеокамеру GoPro, принадлежащие Мельникову Н. К., Apple iPhone XR и ноутбук Asus 5kc, принадлежащие Мельникову Т. К., а также мобильный телефон Redmi Note, принадлежащий Михееву. Сим-карты из мобильных телефонов, зажигалки и две бутылки с керосином суд постановил уничтожить.

Дело Мельниковых

Мельниковы, а также их знакомый Михеев признаны виновными по ч. 1 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями). Братья также осуждены за госизмену (ст. 275 УК РФ) и участие в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Они признали свою вину. Михеев, которому не инкриминируют госизмену, признал вину частично и настаивал на незначительности своей роли в деле. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Как заявил ранее в суде в ходе допроса один из свидетелей обвинения, фигуранты до попытки сжечь технику в воинской части следили за сотрудником ФСБ в подмосковной Лобне, чтобы заминировать его автомобиль. В октябре 2023 года один из близнецов в беседе со ставшим позже свидетелем в суде приятелем упомянул, что в мессенджере Telegram он установил связь с представителем организации "Легион "Свобода России" и направил заявку на вступление в нее, после чего ему дали задание по проведению разведки и осуществлению поджога военной техники, находящейся в военной части в Московской области, на что он дал свое согласие.

По словам свидетеля, Тимофей Мельников рассказывал ему, что уже участвовал в поджоге релейного шкафа в Московской области, за что получил около 60 тыс. рублей. Свидетель также рассказал в суде, что отверг предложения однокурсника участвовать во всех противоправных действиях и даже пытался его предупредить об уголовной ответственности. Мельников перед задержанием заранее приобрел три литровые банки керосина, бутылку моторного масла и показал фотографии военной техники, которые сделал на мобильный телефон, когда проводил разведку вблизи воинской части, рассказал однокурсник одного из фигурантов.