В трех районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Разрушений и пострадавших в регионе нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА минувшей ночью в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.