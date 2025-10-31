На Камчатке уровень сейсмичности снизился до повышенного
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали снижение уровня сейсмичности на Камчатке до фонового повышенного. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 29 октября 2025 года) - фоновый повышенный", - говорится в сообщении.
В минувшую пятницу, 24 октября, уровень сейсмичности оценивался как высокий.
Уточняется, что за прошедшую неделю зафиксировано 13 ощутимых афтершоков июльского землетрясения, семь из которых ощущались в краевом центре. Наиболее сильные сотрясения вызвало сейсмособытие магнитудой 6,2 - в ряде населенных пунктов могли ощущаться толчки силой 4 балла, в Петропавловске-Камчатском - 2 балла.