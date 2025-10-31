В Петербурге из-за пожара в многоквартирном доме погибли два человека

По данным МЧС города, в трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 6 кв. м

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее в многоквартирном доме в Невском районе Санкт-Петербурга, унесло жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"31 октября в 04:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Антонова-Овсеенко, дом 21. <…> В результате пожара погибли два человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 6 кв. м, в 05:06 мск возгорание потушили. К ликвидации пожара привлекались 15 человек и 3 единицы техники.