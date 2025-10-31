Тренер новосибирского военно-спортивного клуба получил срок за избиение детей

Свою вину мужчина не признал

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Бердский городской суд Новосибирской области приговорил трем годам лишения свободы организатора военно-спортивного клуба за истязание несовершеннолетних воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что мужчина с ноября 2023 по март 2024 года, находясь в арендованных для спортивно-патриотических занятий помещениях в Заельцовском бору Новосибирска и Зеленой Роще Бердска, применял физическую силу в отношении детей, а именно неоднократно бил их по голове и другими частям тела. Свою вину он не признал.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься деятельностью в сферах образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, в сфере детско-юношеского спорта на срок 2 года. Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора в интересах пострадавших воспитанников клуба о возмещении морального вреда на общую сумму 600 тыс. рублей.