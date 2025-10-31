В Бурятии гендиректора компании обвинили в мошенничестве при поставках БПЛА

Следователи заявили о хищении бюджетных средств в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 31 октября. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Аэроком", работающей в Бурятии, Виктор Яньков арестован по обвинению в мошенничестве - хищении бюджетных средств, выделенных для поставки комплексов БПЛА в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ.

"По мнению органа следствия, Яньков, являясь генеральным директором ООО "Аэроком", совершил хищение бюджетных средств Республики Бурятия, выделенных для реализации поставки комплексов БПЛА Министерству обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. 29 октября удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Янькова до 12 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что мужчина обвиняется в мошенничестве - хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере.