Число жертв аварии с маршрутками в Туле возросло до четырех

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. В ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин в Туле погибли четыре человека. Еще 19 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Четыре человека погибли", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали два человека. Еще 19 получили травмы.

Авария произошла около 07:30 на Пролетарском мосту. Там столкнулись трамвай, два пассажирских микроавтобуса, а также, по уточненной информации полиции, два легковых автомобиля. Причины ДТП устанавливаются.