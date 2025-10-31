CNN: в США 15 человек госпитализировали после попадания самолета в турбулентность

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону турбулентности, не менее 15 пассажиров госпитализированы. Об этом сообщил телеканал CNN.

Самолет Airbus 320 выполнял рейс из Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси. После попадания в зону турбулентности борт перенаправили в международный аэропорт города Тампа во Флориде, сообщили в JetBlue.

Представитель пожарной службы региона Тампа Бэй Вивиэн Шедд сообщила телеканалу, что сотрудники экстренных служб осмотрели примерно 15-20 пассажиров, их отправили в больницу с травмами, не представляющим угрозу жизни.

JetBlue начала расследование, специалисты компании обследуют самолет. Телеканал обращает внимание, что Флорида оказалась во власти холодного атмосферного фронта, в регионе наблюдался порывистый ветер и кратковременные дожди.