В Уляновске у учеников гимназии выявили признаки кишечной инфекции

После осмотра двоих госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Признаки кишечной инфекции выявлены у пяти учеников гимназии №30 в Ульяновске, двое из них госпитализированы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

"Пять учеников гимназии №30 Ульяновска обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, из них два ученика госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу им. Ю. Ф. Горячева. В настоящее время детям оказывается медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По данному факту начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в поликлиниках по месту прикрепления для дальнейшего мониторинга ситуации.

В Министерстве здравоохранения Ульяновской области 31 октября прошло оперативное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя председателя правительства региона Анны Тверсковой. По его итогам было принято решение временно приостановить деятельность гимназии с 31 октября. Руководству образовательного учреждения поручили обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий и усилить контроль за работой пищеблока.

Ситуация находится на особом контроле правительства Ульяновской области, областного министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора по региону.