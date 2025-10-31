Пожар охватил 48 га острова Недоразумения

Температура воздуха в районе пожара достигает минус 17 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Тушение лесного пожара на острове Недоразумения в Магаданской области осложняет мороз до 17 градусов. Площадь, пройденная огнем, увеличилась до 48 га, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Площадь, пройденная огнем, составляет около 48 га. <…> Горит сухая трава и кедровый стланик. Температура воздуха в районе пожара достигает минус 17 градусов, что создает дополнительные трудности в его ликвидации. В условиях мерзлого грунта сложно проложить минерализованную полосу и невозможно использовать водно-сливное устройство вертолета", - говорится в сообщении.

Пожар возник 28 октября. В его тушении задействованы работники Авиалесоохраны и регионального пожарно-спасательного центра. Группировка насчитывает 19 человек. Основная задача - не только ликвидация пожара, но и защита построек туристической базы. На северо-восточной кромке острова были проведены работы по обеспечению безопасности двух зданий, работы продолжаются на северо-западной стороне.

Остров Недоразумения расположен в Охотском море в 3 км от побережья материка и примерно в 20 км к западу от Магадана, относится к территории Ольского округа Магаданской области, не является особо охраняемой территорией. В основном остров гористый, с каменистыми склонами сопок. По данным Минприроды региона, на данной территории отсутствуют объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Магаданской области, а также в Красную книгу РФ.