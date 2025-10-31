В деле о мошенничестве со скамейками в Калининграде появились новые фигуранты

Подозреваемых отправили под домашний арест

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух бизнесменов, которых подозревают в участии в крупной мошеннической схеме при благоустройстве региональной столицы. Об этом ТАСС сообщили в областном суде.

Ранее Московский районный суд Калининграда арестовал первого фигуранта уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области - зампредседателя комитета городского хозяйства и строительства администрации областной столицы Романа Бартоша. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"В Центральный районный суд (Калининграда - прим. ТАСС) обратился следователь с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. и Р., которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. <...> Постановлениями Центрального районного суда в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря 2025 года", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что указанные лица являются руководителями частных компаний и являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве при благоустройстве города, в рамках которого 18 октября арестовали чиновника Бартоша.

Постановления о домашнем аресте не вступили в законную силу. Обоих бизнесменов задержали 28 октября. Им также грозит до 10 лет колонии. Как ТАСС ранее сообщали в пресс-службе Калининградского областного суда, адвокат Бартоша обжаловал его арест по делу о мошенничестве, судебное заседание по этой апелляции пока не назначено.

Обыски в мэрии и версия следствия

Под стражей Бартошу предстоит находиться до 10 декабря. Задержали чиновника 16 октября после обысков в администрации города.

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили в закупочную комиссию Управления капитального строительства (УКС) коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка. Закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта.

Единственным участником во время конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым УКС и заключило контракт. Две скамейки были поставлены в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя перевели оплату в завышенном размере - 8,2 млн рублей. В результате УКС причинен ущерб в сумме свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники силовых структур продолжили обыски в мэрии областной столицы 28 октября. Как ТАСС сообщал информированный источник, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве городской территории речь идет о хищении десятков миллионов рублей.