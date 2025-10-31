ФСБ показала кадры задержания собиравшегося вступить в украинское формирование

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

ТАСС, 31 октября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания жителя Коми, собиравшегося вступить в военизированное формирование Украины. На видео мужчину снимают с поезда, направлявшегося в Белгородскую область.

Правоохранители сообщили, что мужчина решил вступить в украинскую военизированную организацию, признанную террористической и запрещенной в России, для участия в диверсионно-разведывательной деятельности. Он выполнил проверочное задание куратора, подготовив фото- и видеоматериалы объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Печоры.

Следственное отделение УФСБ по региону завело уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30 и ст. 275 (покушение на совершение госизмены), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 (приготовление к совершению диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.