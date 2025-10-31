На Урале в отделении Фонда пенсионного соцстрахования выявили коррупцию

В Челябинской области сотрудницу отделения заподозрили в посредничестве при передаче крупной взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области заподозрили заместителя начальника отдела контроля установления мер социальной поддержки семьям с детьми №1 отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону в посредничестве при передаче крупной взятки от риелторов руководству и другим сотрудникам отделения фонда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.

"Сотрудники УФСБ России по Челябинской области установили, что заместитель начальника отдела контроля установления мер социальной поддержки семьям с детьми №1 отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области выступила в качестве посредника при получении неустановленными должностными лицами из числа руководства и сотрудников отделения ОСФР взятки от риелторов. Только по одному из выявленных эпизодов сумма превышает 300 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что деньги, по версии силовиков, передавались за обеспечение беспрепятственного рассмотрения заявлений, поступивших от ряда жителей региона. Эти бумаги касались распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также ускорения процедуры проверки и согласования выделения бюджетных денежных средств отделением Объединенного социального фонда России (ОСФР), минуя очередность.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности Следственным управлением СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело.