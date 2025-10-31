В Поморье в ДТП пострадали семь человек

Среди получивших травмы четыре ребенка

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении трех машин на федеральной трассе М-8 в Виноградовском округе Архангельской области, сообщает региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

"По предварительной информации, Renault Logan не справился с управлением и допустил касательное столкновение с Haval Dargo и лобовое столкновение с Volkswagen Jetta. В автомобилях находилось в общей сложности 12 человек. В результате ДТП госпитализировано семь человек, в том числе четверо детей", - указано в сообщении.

С помощью аварийно-спасательного оборудования из Renault извлекли зажатого пострадавшего. Также пожарные отключили аккумулятор Volkswagen, чтобы исключить риск возгорания.