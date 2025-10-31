В Сургуте арестовали избивших сверстника подростков

Молодого человека с травмами доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Суд принял решение заключить под стражу двух 15-летних подростков, которые в составе группы напали на своего сверстника в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в местных СМИ распространилось видео, на котором видно, как группа подростков окружила молодого человека, после чего двое из них начали избиение.

"Следственным отделом по городу Сургуту продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения противоправных действий в отношении подростка. По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемых в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве рассказали, что напавшие отобрали у 16-летнего подростка электронное курительное устройство и нанесли ему телесные повреждения - молодой человек был госпитализирован. Двум 15-летним подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия".