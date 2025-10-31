Опубликовано видео с места массового ДТП в Туле с четырьмя погибшими
Редакция сайта ТАСС
07:48
ТАСС, 31 октября. СУ СК России по Тульской области опубликовало видео с места массовго ДТП в центре Тулы.
Как сообщалось ранее, около 07:30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и два легковых автомобиля. Жертвами ДТП стали 4 человека, еще 20 пострадали.
Следователи завели уголовное дело. На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Причиной ДТП стал сошедший с рельсов трамвай, который занесло на встречную полосу, сообщили в оперативных службах региона.