ТАСС: пострадавшая в ДТП у автобусной остановки в Твери умерла в больнице
07:41
ТВЕРЬ, 31 октября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в ДТП у остановки общественного транспорта на улице Оснабрюкской в Твери 23 октября, умерла в больнице. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Пострадавшая в ДТП женщина скончалась", - сообщили в правоохранительных органах.
23 октября 27-летний водитель автомобиля Opel, превысив скорость, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта на улице Оснабрюкской. В результате аварии были госпитализированы четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Прокуратура подала жалобу на решение суда об отказе арестовать подозреваемого в совершении ДТП.