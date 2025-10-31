ТАСС: пострадавшая в ДТП у автобусной остановки в Твери умерла в больнице

После аварии были госпитализированы четыре человека

ТВЕРЬ, 31 октября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в ДТП у остановки общественного транспорта на улице Оснабрюкской в Твери 23 октября, умерла в больнице. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Пострадавшая в ДТП женщина скончалась", - сообщили в правоохранительных органах.

23 октября 27-летний водитель автомобиля Opel, превысив скорость, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта на улице Оснабрюкской. В результате аварии были госпитализированы четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.

Прокуратура подала жалобу на решение суда об отказе арестовать подозреваемого в совершении ДТП.