Прокурор потребовал для адвоката Ципиновой 2,5 года колонии

Также ей хотят запретить заниматься адвокатской деятельностью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить адвоката Диану Ципинову к 2,5 года колонии по делу о нападении на полицейского. Об этом ТАСС сообщили в Урванском районном суде Кабардино-Балкарской Республики, где рассматривается это дело.

"Прокурор просил признать Ципинову виновной и приговорить к 2,5 годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью", - сказали в суде.

Ципинову задержали в 2020 году. Она приехала в отделение полиции для встречи со своим подзащитным, но ее не пустили. После этого между ней и сотрудниками МВД произошел конфликт. По версии стоны обвинения, она неоднократно пыталась прорваться в здание, ударила полицейского рукой по лицу, а затем нанесла удар ногой в пах. СК предъявил ей обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Ципинова с этим не согласилась. По ее словам, полицейские незаконно не допустили ее к задержанному, хотя она предъявила ордер, удостоверение и паспорт.

В ходе рассмотрения дела в первой инстанции в 2023 году прокурор просил приговорить адвоката к 2,5 года колонии. Однако суд Ципинову полностью оправдал. Апелляционное представление прокуратуры на это решение было также отклонено, после чего ведомство обратилось в кассационный суд. Кассация отменила приговор и направила дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Вице-президент ФПА, зампредседателя комиссии совета палаты по защите прав адвокатов, защитник Дианы Ципиновой Нвер Гаспарян заявил в беседе с ТАСС, что продолжит борьбу за оправдание своей подзащитной. "В оправдательном приговоре суд установил очевидные факты. Очевидные, как дважды два равно четыре. Суд апелляционной инстанции подтвердил, что расчет был верный. Суд кассационной инстанции посчитал, что дважды два - не четыре. Нам остается продолжить убеждать суды в правильности наших вычислений, для чего калькулятор не требуется", - сказал Гаспарян.