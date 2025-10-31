Жительница Петрозаводска перевела мошенникам более 6,5 млн рублей

Аферисты общались с жертвой более месяца

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 октября. /ТАСС/. Жительница Петрозаводска перевела мошенникам более 6,5 млн рублей. Аферисты заставили ее отказаться от интернета и звонков якобы из-за прослушки, а также вынудили купить отдельный телефон для связи, сообщили в пресс-службе МВД региона.

"Петрозаводчанка перевела мошенникам более 6 500 000 рублей <...>. Сначала ей сообщили, что якобы произошла утечка данных одиннадцати работников организации, в том числе и ее. Далее "прикомандированный сотрудник ФСБ" заявил, что со счетов петрозаводчанки переводятся деньги преступнику. Ситуацию мог разрешить фальшивый перевыпуск основного счета и выполнение указаний "людей в погонах", - сказано в сообщении.

Мошенники общались с женщиной более месяца, внушая, что ее прослушивают. "Телефон действительно время от времени включался и выключался, появлялись незнакомые номера в контактах, слышались щелчки. Абонентку заставили каждые три часа, а потом ежечасно писать неизвестным, что у нее все нормально", - рассказали в МВД.

Женщина обналичила деньги со счетов, обменяла валютные сбережения и перевела средства на сторонние счета. Она использовала специальное приложение, установленное на новый телефон, купленный по указанию неизвестных. Когда средства закончились, петрозаводчанка попросила деньги у родственников и коллег.

"Собрав крупную сумму якобы на операцию (данную легенду ей подсказали ненастоящие силовики), жительница города перечислила и эти средства. По легенде, преступника собирались скоро задержать, ее помощь была необходима. Однако в реальности оказалось, что женщину обманули на 6 538 000 рублей", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).