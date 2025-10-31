Число пострадавших в ДТП в Туле выросло до 22

В тяжелом состоянии находятся шесть человек

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Шершнев/ ТАСС

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с двумя маршрутками и трамваем в Туле увеличилось до 22, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также

Погибли четыре пассажира. Что известно о последствиях ДТП с трамваем в Туле

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Сергей Мухин.

"В настоящее время в медучреждениях Тульской области находятся 13 пострадавших, из них 6 - в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь получили девять человек", - написал Мухин.