Жителя Нижегородской области осудили за теракт на железной дороге

Мужчина поджег релейные шкафы на перегоне между станциями Жолнино и Дзержинск

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Житель Нижегородской области приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о поджоге релейных шкафов на железной дороге, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Приволжской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2024 года подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, поджег релейные шкафы, расположенные в Нижегородской области на перегоне между железнодорожными станциями Жолнино и Дзержинск.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).