Генконсульство РФ сообщило о прекращении активных поисков пловца Свечникова

В диппредставительстве отметили, что следствие по делу продолжается

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Активные поиски пропавшего в августе при заплыве в Босфоре российского пловца Николая Свечникова прекращены, однако следствие по делу продолжается, так как существенных улик, подтверждающих факт его гибели, не найдено. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"В связи с исчезновением при невыясненных обстоятельствах во время проведения 37-го Межконтинентального заплыва через Босфор российского пловца Н. А. Свечникова 24 августа генеральным консульством России в Стамбуле незамедлительно были направлены запросы в компетентные органы Турецкой Республики. В настоящее время активная фаза поисково-спасательной операции прекращена, однако следствие по делу еще продолжается, так как каких-либо существенных улик, подтверждающих факт гибели Н. А. Свечникова, пока не найдено", - отметили в генконсульстве.

В диппредставительстве исходят из того, что по итогам следственных мероприятий "турецкие компетентные органы предоставят информацию о результатах расследования". "Генеральное консульство России в Стамбуле держит указанную ситуацию на постоянном контроле и в рамках имеющихся полномочий оказывает необходимое содействие родственникам пропавшего Н. А. Свечникова", - проинформировали в генконсульстве.

Ранее родственница супруги спортсмена Алена Караман сообщила ТАСС, что семья Свечникова объявила награду в 500 тыс. турецких лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении.

Свечников был одним из участников масштабного международного заплыва через Босфор, в котором приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.