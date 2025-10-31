YouTube-блогера задержали за выманивание у детей данных карт

Установлено не менее десяти эпизодов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Полиция и Следственный комитет задержали трех подозреваемых в серии мошенничеств через канал на видеохостинге, который вел один из фигурантов уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"По версии следствия, один из фигурантов, являясь блогером, публиковал видеозаписи и проводил прямые эфиры, в ходе которых публиковал номер телефона или ссылку на бот, перенаправляющие людей в чат в одном из мессенджеров. Там соучастники вели общение с потерпевшими, контингент которых был от 10 до 12 лет, располагая их доверием, под предлогом покупки внутриигровой валюты просили малолетних сфотографировать банковские карты родителей и коды в СМС-сообщениях и прислать фигурантам. В дальнейшем благодаря полученной информации злоумышленниками совершалось хищение денег с банковских карт потерпевших", - рассказали в ведомстве.

Все трое фигурантов допрошены и дали признательные показания, им предъявили обвинение. Задержанные проживали в различных регионах России, по местам их жительства проведены обыски. Установлено не менее десяти эпизодов их преступной деятельности на территории России. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, задержанный блогер вел канал Glayter 2.0 на хостинге YouTube.