В Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу и скрылся в Венгрии

По данным журналиста Виталия Глаголы, пострадал украинский пограничник

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мобилизованный адвокат на автомобиле снес шлагбаум на границе Украины и Венгрии и скрылся. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

По данным его источников, инцидент произошел 30 октября на пункте пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда.

"Автомобиль с включенным дальним светом налетел на шлагбаум на въезде, смахнул его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу задел пограничника <...> и вырубил еще один шлагбаум на выезде. Дальше - граница, Венгрия, свобода мысли и закарпатская версия Fast & Furious", - написал журналист.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая этого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются выехать с Украины по поддельным справкам или нелегально, зачастую рискуя жизнью. Они все чаще пробуют пересечь границу вплавь или через горы.