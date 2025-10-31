На Урале задержали кинувшего бутылки с зажигательной смесью в здание полиции

Мужчина был ранее судим

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, бросившего бутылки с зажигательной смесью в сторону здания отдела полиции в городе Далматово Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"В ночное время в городе Далматово мужчина, находясь вблизи административного здания отдела полиции, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания. Затем фигурант скрылся. <…> Сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с УФСБ России по Курганской области злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматово", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших нет, значительный материальный ущерб не причинен. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества).