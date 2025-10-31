В Сочи жителей дома эвакуировали из-за пожара в мансарде

К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Мансарда пятиэтажного здания загорелась на улице Альпийской в Сочи, площадь пожара составляет 300 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Жителей дома эвакуируют, пожарные спасли одного человека.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, улица Альпийская. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мансарды пятиэтажного здания на площади 300 кв. м. Объявлен повышенный ранг [сложности] пожара №2", - сказали в пресс-службе регионального главка.

Там уточнили, что жителей дома эвакуировали, пожарные спасли одного человека, всего к ликвидации возгорания привлечено более 100 человек и свыше 30 единиц техники.