Против чиновника администрации Дербента завели дело

Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Дербента о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками. Об этом сообщает СУ СК РФ по Дагестану.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений администрации городского округа "город Дербент". Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023-2024 годах подозреваемый, действуя совместно с неустановленными должностными лицами администрации, незаконно распоряжался муниципальными земельными участками, в том числе путем изменения их площади в пользу третьих лиц. Указанные действия повлекли причинение имущественного ущерба администрации города и нарушение прав граждан.

"По месту жительства подозреваемого и в помещениях администрации проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.