Задержанный в Краснодаре признался в подготовке теракта на железной дороге

Мужчина действовал по заданию проукраинской террористической организации

Кадры задержания россиянина, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге © УФСБ России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Задержанный сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю мужчина признался в подготовке теракта на железной дороге в Краснодаре. Это следует из видео, предоставленного ТАСС в ведомстве.

"Я тот, кого вы ищете", - сказал задержанный на видео.

Ранее в УФСБ по региону сообщали о задержании гражданина РФ 1981 года рождения, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.