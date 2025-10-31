Задержанный в Краснодаре признался в подготовке теракта на железной дороге
Редакция сайта ТАСС
12:29
КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Задержанный сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю мужчина признался в подготовке теракта на железной дороге в Краснодаре. Это следует из видео, предоставленного ТАСС в ведомстве.
"Я тот, кого вы ищете", - сказал задержанный на видео.
Ранее в УФСБ по региону сообщали о задержании гражданина РФ 1981 года рождения, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.