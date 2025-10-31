В Испании при взрыве на военной базе погиб один солдат

Ранения получил еще один военнослужащий

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. В результате взрыва на военной базе в испанском автономном сообществе Андалусия погиб солдат погиб, еще один пострадал.

Как сообщила газета ABC, инцидент произошел во Вьяторе, где базируется отборное формирование "Испанский легион".

Причины случившегося пока не установлены. Предварительная версия указывает на детонацию взрывного устройства.

Газета Okdiario отмечает, что инцидент произошел во время плановых учений.