В Брюсселе при перестрелке два человека получили ранения

Полиция задержала двух подозреваемых

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Два человека получили ранения 30 октября в перестрелке в районе Центрального вокзала Брюсселя, полиция задержала двух подозреваемых. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Указывается, что вызванная на место полиция обнаружила двух раненых и множество гильз. Полиция задержала двух подозреваемых, которые сначала смогли скрыться с места преступления.

Правоохранительные органы пока не комментируют обстоятельства перестрелки и то, считают ли они произошедшее новым эпизодом в войне наркобанд Бельгии, которая продолжается уже больше года, и в результате которой перестрелки в столице ЕС стали обыденным явлением.

В середине октября институты ЕС подвергли критике бельгийскую полицию, когда в результате другой перестрелки несколько пуль попали в стеклянный фасад офиса одного из агентств Еврокомиссии, что "поставило под угрозу" безопасность европейских чиновников.

Всплеск уличного насилия привел к интенсивной дискуссии в Бельгии о введении войск в Брюссель и начале патрулирования улиц столицы вооруженными бойцами военных спецподразделений. Главным сторонником вывода армии на улицы столицы является министр обороны Бельгии Тео Франкен. Правительству Бельгии не удается достичь консенсуса по этой мере уже в течение четырех месяцев, поскольку члены кабинета не могут прийти к согласию по правилам открытия огня военными на улицах Брюсселя.