В Калининграде приговорили к колонии скупщиков незаконно добытого янтаря

В руки нарушителей попали партии янтаря общей стоимостью свыше 96 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Суд в Калининграде приговорил четверых скупщиков незаконно добытого янтаря к реальным срокам в колонии общего режима. В руки нарушителей закона попали партии янтаря общей стоимостью свыше 96 млн рублей, сообщили в Калининградском областном суде.

"К лишению свободы приговорены четверо калининградцев, которые совершали сделки, связанные с заведомо самовольно добытым янтарем стоимостью более 96 млн руб. Судом установлено, четверо жителей Калининграда обладали сведениями о том, кто занимается нелегальной добычей янтаря. <...> С 8 января 2020-го до 22 декабря 2022 года С., И., А. и Г. осуществляли сделки по приобретению заведомо самовольно добытого янтаря <...> на общую сумму 96,1 млн руб. с целью дальнейшей незаконной перевозки, хранения и совершения сделок", - говорится в сообщении.

Все четверо приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от четырех лет четырех месяцев до четырех лет девяти месяцев, со штрафами от 600 тыс. рублей до 900 тыс. рублей. Подсудимые вину не признали, мотивируя это тем, что были уверены в законной добыче покупаемого ими янтаря.

Суд квалифицировал действия калининградцев по ч. 3 ст. 191 УК РФ - совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем и его незаконное хранение, перевозку в любом виде, состоянии, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, суд конфисковал в пользу государства изъятый янтарь, оборудование, использованное для его обработки, а также принадлежащие осужденным гаражи, где они хранили и обрабатывали купленный минерал. Приговор не вступил в законную силу, добавили в Калининградском областном суде.