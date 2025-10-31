В военный суд в Москве поступило дело о покушении на Симоньян и Собчак

Во 2-м Западном окружном военном суде сообщили, что получили материалы дела в отношении 12 фигурантов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела о попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили материалы дела в отношении 12 фигурантов для рассмотрения по существу", - сказала пресс-секретарь суда.

По ее словам, материалы пока не распределены судье, а дата судебного заседания будет назначена позднее.

В зависимости от роли и участия фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, предусмотренных УК РФ: участие в деятельности террористической организации, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти или вражды, разбой и хулиганство (ст. 205.5, ст. 280, ст. 282, ст. 162 и ст. 213 УК РФ). Им вменяется подготовка покушения на Симоньян и Собчак по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а также избиение людей азиатской внешности.

Среди фигурантов этого дела трое несовершеннолетних, один из них на момент задержания правоохранителями учился в 8-м классе. Подросткам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Вместе с тем сами фигуранты заявляли, что в их действиях могут содержатся признаки состава совершения преступлений исключительно из хулиганских побуждений, но не планирование покушений на журналистов.

Члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, были задержаны 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области сообщали ранее ТАСС в ФСБ. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство. Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.