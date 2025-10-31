В Сочи госпитализировали женщину и троих детей после пожара в доме
Редакция сайта ТАСС
13:13
СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. В Сочи четверо человек пострадали после пожара в мансарде жилого дома, их доставили в больницу. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.
"В больницу госпитализированы 4 человека - три ребенка и молодая женщина. Предварительно, погибших нет", - написал он в Telegram-канале.
Мансарда загорелась в жилом доме по улице Альпийской в Сочи на площади 300 кв. м, жителей эвакуировали. Сама мансарда из-за пожара обрушилась.