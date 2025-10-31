Сотрудник "Мираторга" получил контузию из-за атаки ВСУ на Брянскую область

Мужчине оказали медицинскую помощь

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудник предприятия "Мираторг" получил контузию в результате атаки дронов-камикадзе на село в Брянской области. Мужчине оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ "Мираторг" в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.