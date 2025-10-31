Россиянина осудили на 14 лет за участие в митингах в Киеве в составе "Азова"

Денис Шепотько также размещал в интернете призывы к терроризму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Южный окружной суд приговорил жителя Запорожской области Дениса Шепотько к 14 годам лишения свободы за участие в митингах в Запорожье, Киеве и Мелитополе в составе нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщил представитель суда.

"Подсудимый в феврале 2017 года вступил в запрещенное террористическое националистическое объединение "Азов" и в последующем принимал участие в митингах в городах Запорожье, Киеве и Мелитополе. Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, гражданин РФ также размещал в интернете призывы к терроризму.

В отношении Шепотько возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.