В Казахстане объявили в розыск экс-супругу боксера Бивола

Против Екатерины Бивол завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. МВД Казахстана объявило в розыск бывшую супругу боксера Дмитрия Бивола Екатерину Бивол, опубликовавшую в соцсетях видеозапись с оскорбительными высказываниями в адрес представителей различных национальностей. Возбуждено уголовное дело.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается", - говорится в ответе МВД республики новостному порталу zakon.kz.

Портал со ссылкой на ведомство также уточняет, что "Екатерина Бивол объявлена в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей". Более никакой информации в МВД не предоставили, пояснив, что она не подлежит разглашению.

21 октября в МВД Киргизии сообщали, что ведомство начало доследственную проверку в отношении Екатерины Бивол.

Дмитрий Бивол - уроженец Киргизии, проживает в России, с супругой развелся два года назад после 16 лет брака. Выступает на профессиональном ринге в полутяжелой весовой категории, обладатель пяти чемпионских поясов.